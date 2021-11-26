Луис Кортес дебютировал на посту главного тренера украинской команды с ничьей.
Шотландия - Украина, УАФ
26 ноября 2021, 23:54
В очередном матче отбора на женский чемпионат мира по футболу сборная Украины отправилась в гости к прямым конкуренткам в борьбе за вторую строчку в группе B — женской команде Шотландии.
Данный поединок стал дебютным для нового главного тренера "желто-синих" Луиса Корнеса, сменившего 17 ноября на этой должности Наталью Зинченко.
Уже на 22-й минуте женская сборная Украины порадовала своего нового наставника забитым мячом, который записала на свой счет Роксолана Кравчук. В дальнейшем украинки играли вторым номером, тогда как хозяйки поля раз за разом создавали моменты в надежде отыграться.
Казалось, что команде Луиса Корнеса все-таки удастся отстоять минимальное преимущество в счете и уехать из Глазго с тремя набранными очками, однако уже в компенсированное ко второму тайму время шотландки вернули паритет на табло благодаря усилиям Эби Харрисон. Финальный свисток зафиксировал наш "любимый" счет — 1:1.
Шотландия (Ж) -Украина (Ж) 1:1
Голы: Харрисон, 90+3 — Кравчук, 22
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