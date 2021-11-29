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Португалец не приедет во Францию.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча-2021.

Футболист не прилетит во Францию по неизвестным причинам. Об этом сообщает журналист Педру Сепульведа.

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Отметим, что Роналду находится среди претендентов на данную награду. Церемония вручения Золотого мяча состоится сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция церемонии.

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