Португалец не приедет во Францию.
Криштиану Роналду, Getty Images
29 ноября 2021, 18:50
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча-2021.
Футболист не прилетит во Францию по неизвестным причинам. Об этом сообщает журналист Педру Сепульведа.
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Отметим, что Роналду находится среди претендентов на данную награду. Церемония вручения Золотого мяча состоится сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция церемонии.
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