Полузащитник каталонской Барселоны Алексия Путельяс стала обладательницей Золотого мяча среди женщин 2021 года.

С Барселоной Путельяс добыла победу в Лиге чемпионов в минувшем сезоне и попала в команду года по итогам турнира.

Церемония вручения Золотого мяча началась в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна онлайн-трансляция церемонии.