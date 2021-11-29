Другое 29 ноября 2021, 22:30 Алексия Путельяс — лучшая футболистка 2021 года Испанка стала обладательницей Золотого мяча. Алексия Путельяс, ФК Барселона 29 ноября 2021, 22:30 Полузащитник каталонской Барселоны Алексия Путельяс стала обладательницей Золотого мяча среди женщин 2021 года. С Барселоной Путельяс добыла победу в Лиге чемпионов в минувшем сезоне и попала в команду года по итогам турнира. Церемония вручения Золотого мяча началась в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна онлайн-трансляция церемонии. Команды Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте