Германия

Клуб также поздравил Месси с очередной наградой.

Церемония награждения Золотого мяча-2021 официально завершилась. Свой седьмой Золотой мяч в карьере получил вингер ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Второе место в данном рейтинге занял форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

Клуб обратился к своему нападающему: "Для нас ты все равно лучший! Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча", — пишется в Twitter-аккаунте клуба.

Отметим, что Роберт Левандовски по итогам 2021 года признан лучшим нападающим, забив 64 мяча.

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