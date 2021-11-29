Клуб также поздравил Месси с очередной наградой.
Роберт Левандовски, Getty Images
29 ноября 2021, 23:25
Церемония награждения Золотого мяча-2021 официально завершилась. Свой седьмой Золотой мяч в карьере получил вингер ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.
Второе место в данном рейтинге занял форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.
Клуб обратился к своему нападающему: "Для нас ты все равно лучший! Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча", — пишется в Twitter-аккаунте клуба.
Отметим, что Роберт Левандовски по итогам 2021 года признан лучшим нападающим, забив 64 мяча.
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