Аргентинец получил седьмой ЗМ в карьере.
Лионель Месси, Getty Images
30 ноября 2021, 00:10
По итогам 2021 года журнал France Football определил форварда сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси обладателем Золотого мяча.
Нападающий по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив Роберта Левандовски, занявшего второе место, на 33 голоса (580 голосов).
3. Жоржиньо — 460 голосов.
4. Карим Бензема — 239 голосов.
5. Нголо Канте — 186 голосов.
6. Криштиану Роналду — 178 голосов.
7. Мохамед Салах — 121 голос.
8. Кевин Де Брюйне — 73 голоса.
9. Килиан Мбаппе — 58 голосов.
10. Джанлуиджи Доннарумма — 36 голосов.
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