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Аргентинец получил седьмой ЗМ в карьере.

По итогам 2021 года журнал France Football определил форварда сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси обладателем Золотого мяча.

Нападающий по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив Роберта Левандовски, занявшего второе место, на 33 голоса (580 голосов).

3. Жоржиньо — 460 голосов.

4. Карим Бензема — 239 голосов.

5. Нголо Канте — 186 голосов.

6. Криштиану Роналду — 178 голосов.

7. Мохамед Салах — 121 голос.

8. Кевин Де Брюйне — 73 голоса.

9. Килиан Мбаппе — 58 голосов.

10. Джанлуиджи Доннарумма — 36 голосов.

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