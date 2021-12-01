Другое

Football.ua проанализировал ситуации, когда решить вопрос об обладателях престижной награды не удавалось вплоть до момента ее вручения.

Едва завершившаяся церемония Золотого мяча вызвала ожесточенные споры среди экспертов и болельщиков. Мнения по поводу заслуженности победы кандидатов разделились, но в этом материале мы несколько абстрагируемся от этих домыслов и теорий. Предлагаем вам вспомнить самые интригующие противостояния главной индивидуальной награды в футболе не по общему хайпу и впечатлениям, а именно по минимальным разрывам в голосованиях, которые определили судьбу того или иного победителя.

Золотой мяч-1986

Игорь Беланов (Динамо Киев) — 84 очка

Гари Линекер (Эвертон/Барселона) — 62 очка

Игорь Иванович Беланов стал вторым украинцем, выигравшем главную индивидуальную награду от France Football после Олега Блохина.

В списке номинантов на Золотой мяч в том году и вовсе оказалось сразу четверо представителей СССР — Павел Яковенко, голкипер московского Спартака Ринат Дасаев, Александр Заваров, и, собственно, Игорь Беланов.

Что повлияло на выбор Беланова в 1986-ом? Во-первых, киевское Динамо в 12-ый раз стало чемпионом Союза, на одно очко опередив тезок из Москвы. Кроме того, "бело-синие" взяли суперкубок страны, и что самое важное — Кубок обладателей кубков.

В лионском финале украинский гранд разгромил мадридский Атлетико Луиса Арагонеса с неким Кике Сетьеном в составе со счетом 3:0. Беланов в той встрече не забивал, но именно после его удара и сэйва Убальдо Фильоля Александр Заваров на 5 минуте забил первый мяч киевлян. Кроме того, он вместе с товарищами по ДК Заваровым и Блохиным, а также немцем Франком Липпманом из дрезденского Динамо разделил бомбардирскую пальму первенства в турнире.

В годы больших турниров все решает именно выступления тех или иных игроков на Евро или мундиалях, и именно это, вкупе с клубными успехами, предопределило победу Игоря Ивановича над Гари Линекером.

Если не победы в КОК и первенстве Советского Союза, то англичанин вполне бы мог забрать приз себе. В сезоне-1985/86 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (30 голов) в составе великолепного Эвертона, отставшего в итоговой таблице от злейших врагов из Ливерпуля всего на два очка. Кроме того, блистал и на мексиканском чемпионате мира, самолично вытащив "трех львов" в плей-офф.

Дело в том, что в первом туре группового этапа ЧМ-86 родоначальники футбола минимально уступили Португалии (0:1), а далее расписали сенсационную нулевку с Марокко, так что игра с довольно крепкой в те времена Польшей превращалась в битву за выживание. Выжили! Линекер оформил хет-трик уже в первом тайме.

Сборная Союза смотрелась не хуже. Разнос Венгрии со счетом 6:0 (на 25 минуте Беланов реализовал пенальти), боевая ничья с Францией (1:1) и победа над Канадой вывели команду в 1/8 финала.

Именно там состоялась легендарное противостояние с Бельгией. Команда Валерия Васильевича Лобановского была одним из фаворитов того турнира, но какие-то необъяснимые ошибки от традиционно дисциплинированных ребят в красных майках привели к сенсационному вылету в дополнительное время (3:4). Единственный игрок, к которому не может быть претензий по мотивам той злополучной игры — это Игорь Беланов, оформивший хет-трик в той встрече.

А что же Англия? "Три льва" сумели пройти Парагвай в первом раунде плей-офф (3:0 с дублем Линекера), затем вылетев от Аргентины (1:2, и снова гол на счету нападающего Эвертона!).

В клубном сезоне Гари не взял ни одного трофея, зато летом 1986 года отправился на повышение в Барселону к знакомому наставнику Терри Венейблсу, а его голевые подвиги вызывали восторг. К слову, если бы в те годы было разрешено вручать награду не только европейцам, но и представителям других континентов, то нет ни малейших сомнений, что ЗМ получил бы Диего Армандо Марадона. Именно на том мундиале великий аргентинец вытащил "альбиселестес" к золотым медалям.

Тем невероятнее смотрелась итоговая победа представителя СССР! В недоумении прибывал даже сам победитель. Итоговый разрыв составил всего-то 22 очка.

Золотой мяч-1996

Маттиас Заммер (Боруссия Дортмунд) — 144 очка

Роналдо (ПСВ/Барселона) — 143 очка

Одно из самых спорных награждений в истории премии, вызвавшее массу домыслов и рассуждений.

Во-первых, награда во второй досталась защитнику, что в целом является отнюдь не рядовым событием. Во-вторых, у Маттиаса Заммера был мега-достойный конкурент в лице "Зубастика" Роналдо. Бразильская легенда еще будет упомянута в этом материале далее, а пока скажем несколько слов о том, за что немец получил награду в 1996 году.

Безусловная легенда дортмундской Боруссии, ныне работающая в рурском клубе в качестве консультанта, ярко сверкала в стане "шмелей", в сезоне-1995/96 защитивших добытый годом ранее чемпионский титул под руководством Оттмара Хитцфельда, а в кампании-96/97 стремительно несущихся к победе в Лиге чемпионов.

Что до Роналдо, то будущая икона мирового футбола начала понемногу карабкаться на мировой трон. Сравнивать трофейную коллекцию обоих претендентов в тот год было делом бессмысленным, так как бразильцу удалось завоевать лишь кубок да суперкубок Нидерландов в составе эйндховенского ПСВ, однако его попадание в тройку было обусловлено далеко не чашками разного калибра.

В сезоне-1995/96 "Зубастик" провел всего-то 21 матч за голландский коллектив, однако статистику показал потрясающую – 19 голов и 15 ассистов! Этих цифр вполне хватило Барселоне, чтобы переманить к себе будущую звезду. Единственный год в Каталонии получился просто феноменальным для игрока. Как начал Роналдо забивать с самых первых матчей, так и закончил ту кампанию.

Разумеется, одного завоевания серебряной салатницы Заммеру для итоговой победы над бразильцем было маловато, и тут уже в дело вмешался чемпионат Европы в Англии.

Там сборная Германии сумела завоевать золотые медали, одолев Чехию в драматичном финале благодаря "золотому" голу Оливера Бирхоффа, а Маттиас помимо безукоризненной игры в обороне еще и помог "манншафт" выйти в полуфинал, забив победный мяч будущим вице-чемпионам мира хорватам. Десять лет спустя при похожих обстоятельствах награду получит лидер обороны Ювентуса и сборной Италии – Фабио Каннаваро.

Золотой мяч-2000

Луиш Фигу (Реал Мадрид) — 197 очков

Зинедин Зидан (Ювентус) — 181 очко

В 2000 году вопрос о победителе стоял невероятно остро. До самого конца не было понятно кто же в итоге завоюет приз — Зинедин Зидан или Луиш Фигу.

Давайте вкратце рассмотрим доводы в пользу обоих кандидатов. За португальца говорил блестящий клубный сезон в Барселоне, где Фигу был безоговорочным лидером, оформив за сезон 14+17 по гол+пас во всех турнирах, а также дойдя до полуфинала чемпионата Европы с "мореплавателями". Каких-то трофеев в тот год Луиш не зацепил, чего не скажешь о Зидане.

Цифры ЗиЗу в Ювентусе были куда скромнее, однако это было и не важно, так как влияние французского волшебника на игру "зебр" было огромным.

Евро-2000 также получилось просто восхитительным для Зидана. Опять же, если взглянуть исключительно на сухую статистику, то может создаться ложное впечатление о вкладе игрока в победу сборной Франции на том турнире, однако те, кто видел фантастическую игру Зинедина в Бельгии и Нидерландах в один голос расскажут вам, без кого "Ле Бле" точно не взяли бы тогда кубок Анри Делоне.

Не исключено, что решающим доводом в пользу его будущего одноклубника стала не только и не столько блестящая игра, сколько невероятный медийный хайп вокруг португальца. Да-да, именно тогда Луиш Фигу перебрался в Мадрид, и именно в статусе игрока Реала получил Золотой мяч. Ничего не напоминает?

Золотой мяч-2002

Роналдо (Реал Мадрид) — 169

Роберто Карлос (Реал Мадрид) — 145

Очередной игрок "сливочных" в нашем списке. Помните, мы выше писали о том, что к улыбчивому "Зубастику" мы еще вернемся?

Вы удивитесь, но это, наверное, единственный прецедент, когда Золотой мяч достался какому-то игроку исключительно за невероятный вклад на крупном турнире. Дело в том, что Роналдо рисковал даже не поехать на мундиаль в Японии и Южной Корее, так как за два предшествовавших чемпионату мира года он практически не играл в футбол!

Сезон-2000/01, а также львиную часть сезона предыдущего, бразилец полностью пропустил из-за тяжелейшей травмы, которая рисковала поставить крест на его карьере, а в кампании-01/02 провел на поле всего-то 16 матчей, семь раз отличившись в Серии А.

Тем не менее Луис Фелипе Сколари принял решение взять форварда на ЧМЯК и не прогадал! Роналдо выдал феерический камбэк на том турнире, отметившись не только легендарной прической, но и фантастической игрой. "Зубастик" забивал во всех матчах на мундиале в Азии, кроме четвертьфинальной дуэли с англичанами. Там бремя лидерства на свои плечи взвалила еще одна икона спорта №1 — Роналдиньо.

Вишенкой на торте и красивейшей кульминацией стал дубль в финальном матче с Германией в ворота финишировавшего третьим в итоговом списке ЗМ — Оливера Кана.

Подобное влияние на завоевание бразильцами кубка мира не могло остаться незамеченным, так что Роберто Карлос хоть и отстал от своего соотечественника на небольшое количество очков, но имел минимум шансов на победу. Любопытно, что "Зубастик", как и Фигу, взял Золотой мяч уже после перехода в мадридский Реал.

Золотой мяч-2019

Лионель Месси (Барселона) – 686

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 679

Завершим впечатляющей и интригующей гонкой 2019 года между Лео Месси и Вирджилом ван Дейком. Особо много писать не будем, так как вы и сами все помните.

Организаторы награды в очередной раз показали, что критерии их оценивания весьма размыты, и вслед за заслуженной победой теневого героя Луки Модрича, уступившего Криштиану Роналду по голевой статистике, но не по вкладу в командные успехи, годом ранее отдали приз аргентинцу, в сезоне-2018/19 взявшего лишь чемпионат Испании.

В противовес этому Вирджил ван Дейк выиграл с Ливерпулем долгожданную Лигу чемпионов, к слову, попутно "съев" как раз-таки Лео и компанию в полуфинале (легендарные 4:0 на Энфилде), а также взял Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Кроме того, ни разу за год не был пройден на дриблинге, и установил ряд других достижений.

Тем не менее, большинство голосовавших оценило по достоинству не менее заслуженное влияние Месси на результаты Барселоны, чему свидетельством потрясающая статистика игрока по итогам календарного года.

По количеству итоговых баллов видно, насколько тяжелый выбор стоял перед избирателями France Football в том году.