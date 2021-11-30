Италия

Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях.

Туринский Ювентус мог незаконно осуществлять дополнительные денежные переводы нападающему Криштиану Роналду во время пандемии коронавируса, сообщает GFNI, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, трансфер форварда сборной Португалии в "старую синьору" попал под пристальное внимание следователей, которые занимаются делом по приросту капитала Ювентуса.

Следователи тщательно изучают финансовые детали перехода, а также его контракт. Вместе с этим они сопоставляют все данные с записями телефонных звонков, которые есть в их распоряжении.

Роналду подписал четырехлетний контракт со "старой синьорой" с окладом в 31 млн евро. Однако в соглашении не были прописаны бонусы за индивидуальные достижения, а была лишь довольно низкая сумма за победу в Серии А.

Из-за этого следователи внимательно изучают телефонные записи, в которых регулярно упоминаются ежемесячные платежи для Роналду во время блокировки из-за пандемии коронавируса, а точнее с марта-апреля 2020 года. В тот же период многие игроки пошли на снижение зарплат или согласились на более позднюю выплату.

Ранее сообщалось, что Ювентус сделал заявление относительно расследования прокуратуры Турина.

Напомним, минувшим летом Роналду перебрался из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.