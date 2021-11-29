Роналду впервые за 11 лет не попал в ТОП-5 претендентов на Золотой Мяч

Португальца не включили в пятерку лучших.
Криштиану Роналду, Getty Images
29 ноября 2021, 22:38
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в топ-5 претендентов на Золотой мяч.
Подобное произошло впервые за 11 лет. В 2010 году португалец не попадал в топ-5.
Ниже Криштиану в списке оказались Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма.
Церемония вручения Золотого мяча началась в 21:30 по киевскому времени.
На Football.ua доступна онлайн-трансляция церемонии.