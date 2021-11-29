Роналду впервые за 11 лет не попал в ТОП-5 претендентов на Золотой Мяч

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Португальца не включили в пятерку лучших.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в топ-5 претендентов на Золотой мяч.

Подобное произошло впервые за 11 лет. В 2010 году португалец не попадал в топ-5.

Ниже Криштиану в списке оказались Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма.