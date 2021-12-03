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Украинская команда даже не смогла забить сопернику.

Ураган в рамках поединка второго тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов играл против лиссабонской Бенфики.

Украинская команда пропустила три мяча в первой половине игры, а мяч Афонсу во втором тайме снял все вопросы.

Бенфика — Ураган 4:0

Голы: Чишкала, 5, Афонсу, 6, 7, 32

Отметим, что во втором мачте квартета испанский Леванте обыграл венгерский Халадаш со счетом 3:2.

После двух туров Ураган находится на второй строчке турнирной таблицы группы с тремя баллами, отставая от Бенфики, у которой максимальный результат.