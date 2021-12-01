Футзал

Завершился матч группового этапа футзальной Лиги чемпионов.

В первом туре группового этапа футзальной Лиги чемпионов Ураган из Ивано-Франковска встречался с испанским Леванте.

Вице-чемпион Испании открыл счет спустя 11 минут после начала матча, однако усилиями Коваля украинская команда сравняла счет спустя минуту.

События стремительно развивались на паркете и к 30-й минуте поединка испанский коллектив вел со счетом 3:2, однако далее случилось что-то невероятное. Ураган сумел в течении 20-ти секунд не только сравнять счет, но и выйти вперед. За две минуты до конца Фаренюк поставил точку в матче отличным ударом с острого угла.

Леванте — Ураган 3:5

Голы: Тольра, 11, 23, Да Силва, 30 — Коваль, 12, 36, Абакшин, 17, 37, Фаренюк, 38.

Предупреждения: Педрито, Кардозо.