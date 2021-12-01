В первом туре группового этапа футзальной Лиги чемпионов Ураган из Ивано-Франковска встречался с испанским Леванте.

Подопечные Гупаленко сумели добыть волевую победу над вице-чемпионом Испании, забив последние три мяча в течении трех минут.

Обзор матча:

 

Леванте — Ураган 3:5

Голы: Тольра, 11, 23, Да Силва, 30 — Коваль, 12, 36, Абакшин, 17, 37, Фаренюк, 38.

Предупреждения: Педрито, Кардозо.