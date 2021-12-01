Вашему вниманию самые интересные моменты матча футзальной Лиги чемпионов.
леванте - ураган, фото фк леванте
01 декабря 2021, 21:51
В первом туре группового этапа футзальной Лиги чемпионов Ураган из Ивано-Франковска встречался с испанским Леванте.
Подопечные Гупаленко сумели добыть волевую победу над вице-чемпионом Испании, забив последние три мяча в течении трех минут.
Обзор матча:
Леванте — Ураган 3:5
Голы: Тольра, 11, 23, Да Силва, 30 — Коваль, 12, 36, Абакшин, 17, 37, Фаренюк, 38.
Предупреждения: Педрито, Кардозо.