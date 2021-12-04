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Организация продолжает следить за трансферной деятельностью команд.

Целый ряд клубов будет наказан за несоблюдение финансового фэйр-плей.

Согласно решению УЕФА, сакнциям подлежат такие клубы как Порту, Бетис, ЧФР Клуж, Астана, ЦСКА София, Спортинг и другие команды.

Все клубы были наказаны на просроченные платежи по кредитам. Кроме того, Астана и румынский ЧФР оштрафованы на 200 и 150 тысяч евро соответственно.

Кроме того, соперник луганской Зари по Лиге конференций ЦСКА София оштрафован на 75 тысяч евро.

Все клубы обязаны внести безусловный взнос в пользу УЕФА, об этом информирует официальный сайт организации.