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В честь дня святого Николая, Football.ua составил символическую команду из действующих футболистов, носивших это имя.

Ежегодно 19 декабря католики и православные по всему миру, следующие юлианскому календарю, отмечают День святого Николая в память о милосердии исторической личности-мецената, который в современной трактовке опекает воинов, водителей, путешественников, детей, студентов, а также помогает малоимущим в тяжелых ситуациях.

В истории мирового футбола было много выдающихся футболистов с именем Николай и его производных на всех языках мира, поэтому Football.ua решил отметить праздник увлекательным видеоматериалом о сборке исполнителей, носивших имя в честь данного святого.

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