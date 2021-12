Пресс-служба УЕФА в своем официальном твиттере опубликовала имена претенденток на звание автора лучшего гола по итогам группового этапа женской Лиги чемпионов.

В список из четырех имен, попала украинская футболистка Жилстроя-1 Ольга Овдийчук, которая отметилась красивым ударом в матче против Брейдаблика. Этот гол стал лучшим в четвертом туре группового этапа турнира.

Ее конкурентками будут Саманта Керр (Челси), Каролайн Меллер (Реал Мадрид), Стефани Кэтли (Арсенал), Фридолина Рольфе (Барселона) и Лике Мартенс (Барселона).

Проголосовать за лучший гол группового этапа женской Лиги чемпионов можно здесь.

