Другое

Наставник Кристал Пэлас рассказал о своем отношении к континентальным первенствам.

Главный тренер Кристал Пэлас Патрик Виейра рассказал о том, как он относится к континентальным первенствам на фоне нежелания других наставников отпускать своих представителей в сборный из-за большого количества травм.

Специалист считает, что представлять свою страну на любом турнире — привилегия, и он не намерен этому препятствовать.

"Я понимаю желание футболистов защищать честь своей страны на том или ином турнире и не собираюсь им это запрещать. К Кубку африканских наций стоит относиться с большим уважением, ведь он так же важен, как и Евро.

Важно, чтобы журналисты так же освещали этот турнир, как и Евро. Тогда вы поймете, насколько он важен для людей, которые там проживают", — сказал Виейра в интервью BBC.

Напомним, турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что КАН могут отменить из-за коронавируса.