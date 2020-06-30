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Исполнительный комитет CAF вынес вердикт о судьбе турнира.

Во вторник, 30 июня, состоялось заседание исполнительного комитета CAF относительно даты проведения Кубка африканских наций-2021.

После консультаций с заинтересованными сторонами и с учетом текущей глобальной ситуации турнир был перенесен на январь 2022 года, сообщает официальный сайт организации.

Дата финального турнира, который пройдет в Камеруне,и оставшихся матчей отборочного цикла будут сообщены в установленном порядке.

Напомним, ранее планировалось, что Кубок африканских наций пройдет с января по февраль 2021 года.