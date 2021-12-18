Италия

Мартин Шутс рассказал о будущем своего клиента.

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, прокомментировал дальнейшие планы своего клиента.

"Кристиан находится в хорошем физическом состоянии, и он будет продолжать играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол — его страсть.

Два клуба уже связывались со мной, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был подписан контракт с Интером, и он тренировался индивидуально.

Ситуация с Интером сразу была понятна, потому что Италия — единственная страна, которая не разрешает играть или тренироваться с дефибриллятором", — приводит слова Шутса AS ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Интер расторг контракт с Эриксеном.