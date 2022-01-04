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Датчанин готов вернуться к полноценным выступлениям.

Агент полузащитника Кристиана Эриксена, Мартин Шутс, рассказал о состоянии футболиста после открытия трансферного ока.

Датский хавбек расторг контракт с Интером и теперь находится в поисках нового клуба.

"У Кристиана все хорошо. Он прошел все обследования прямо перед Рождеством, результаты были очень хорошими. Мы ожидаем, что он может вернуться к тренировкам в общей группе в новой команде уже в январе.

Считаю, что Кристиану лучше самому говорить о своем будущем, и в ближайшее время он это и сделает", – рассказал Мартин Шутс в интервью Sportsmail.

Ранее сообщалось, что Эриксен получил предложения от клубов из Англии, Нидерландов и Дании.