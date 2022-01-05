Украинскую «диаспору» в пражской Славии пополнил Максим Таловеров — сообщил официальный сайт клуба.

21-летний защитник подписал пятилетний контракт с клубом, где уже выступает Тарас Качараба.

Максим прошел школы Шахтера, киевского Арсенала и донецкого Олимпика, а в 18-летнем возрасте покинул Украину и присоединился к Ческе-Будейовице.

В чемпионате Чехии Таловеров провел более 50-ти матчей, а в осенней части сезона-2021/22 сыграл 14 поединков.

В марте дебютировал в молодежной сборной Украины, а летом вывел ее в качестве капитана в матче против сверстников из Турции.