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Максим Таловеров стал одноклубником Тараса Качарабы.

Украинскую «диаспору» в пражской Славии пополнил Максим Таловеров — сообщил официальный сайт клуба.

21-летний защитник подписал пятилетний контракт с клубом, где уже выступает Тарас Качараба.

Vítej ve Slavii, Maksyme! ✍️ #Talovjerov2026



Do Slavie přestupuje ukrajinský stoper Maksym Talovjerov. 🇺🇦 21letý střední obránce, který poslední tři sezony působil v Českých Budějovicích, v Edenu podepsal pětiletou smlouvu.



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Максим прошел школы Шахтера, киевского Арсенала и донецкого Олимпика, а в 18-летнем возрасте покинул Украину и присоединился к Ческе-Будейовице.

В чемпионате Чехии Таловеров провел более 50-ти матчей, а в осенней части сезона-2021/22 сыграл 14 поединков.

В марте дебютировал в молодежной сборной Украины, а летом вывел ее в качестве капитана в матче против сверстников из Турции.