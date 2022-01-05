Максим Таловеров стал одноклубником Тараса Качарабы.
Максим Таловеров, фото ФК Славия
05 января 2022, 16:02
Украинскую «диаспору» в пражской Славии пополнил Максим Таловеров — сообщил официальный сайт клуба.
21-летний защитник подписал пятилетний контракт с клубом, где уже выступает Тарас Качараба.
Максим прошел школы Шахтера, киевского Арсенала и донецкого Олимпика, а в 18-летнем возрасте покинул Украину и присоединился к Ческе-Будейовице.
В чемпионате Чехии Таловеров провел более 50-ти матчей, а в осенней части сезона-2021/22 сыграл 14 поединков.
В марте дебютировал в молодежной сборной Украины, а летом вывел ее в качестве капитана в матче против сверстников из Турции.