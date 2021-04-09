Лига Европы

Наставник "канониров" высказался об испанском клубе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о первом поединке 1/4 финала Лиги Европы со Славией.

"Игра была под контролем. Мы забили гол, на который рассчитывали, но также упустили ряд отличных моментов. Мы несколько раз сыграли не так, как следовало, и подставили себя, допустив угловой возле наших ворот.

Соперник отправил как можно больше игроков в штрафную, и произошло то, что порой происходит. После игры теперь совсем другие ощущения.

Славия – серьезный соперник, который победил крепкие команды. Против нее сложно. Теперь нам нужно побеждать в следующей игре. Наша цель – одержать победу, надо забивать. Раньше нам удавалось добиться успеха, а теперь следует его повторить", – сказал специалист.

Ранее Микель Артета рассказал, как на команде скажется травма защитника Кирана Тирни.

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