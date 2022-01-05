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Вашему вниманию рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 лигах Европы.

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лигах Европы.

Традиционно CIES составил рейтинг на основе собственного алгоритма и отмечается, что оценка футболистов не зависит от сумм выкупа в их контрактах.

Первое место в рейтинге занимает нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор, стоимость которого оценивается в 166,4 миллионов евро.

На втором месте располагается полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден — 152,6 млн евро, а тройку лучших замкнул форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд — 142,5 млн евро.

Также отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не смогли попасть в топ-100, а нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого активно сватают в Реал, оценен в 71,5 млн евро.

Топ-10 рейтинга самых дорогих футболистов:

1. Винисиус Жуниор (Реал) – 166,4 млн евро;

2. Филип Фоден (Манчестер Сити) – 152,6;

3. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) – 142,5;

4. Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) – 133,9;

5. Флориан Вирц (Байер) – 133;

6. Джуд Беллингэм (Боруссия Дортмунд) – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 122,3;

8. Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 120,5;

9. Педри (Барселона) – 118;

10. Френки де Йонг (Барселона) – 115,2.

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