Итальянец может встать у руля национальной команды.
Фабио Каннаваро. getty images
31 декабря 2021, 19:58
После ухода Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши местная Федерация футбола ищет ему замену.
Один из кандидатов на вакантный пост — бывший защитник сборной Италии, Реала и Ювентуса Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Interia Sport.
С сентября 2021 года Каннаваро находится в поисках нового места работы после того, как покинул Гуанчжоу.
Помимо Каннаваро руководство федерации рассматривает кандидатуры Дика Адвоката, Юргена Клинсманна, Авраама Гранта, Адама Навалки, Чеслава Михневича и других.
Отметим, что Каннаваро имеет опыт работы в китайских клубах Гуанчжоу, Тяньцзинь Цюаньцзянь, сборной Китая и других.
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