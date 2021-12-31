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Итальянец может встать у руля национальной команды.

После ухода Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши местная Федерация футбола ищет ему замену.

Один из кандидатов на вакантный пост — бывший защитник сборной Италии, Реала и Ювентуса Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Interia Sport.

С сентября 2021 года Каннаваро находится в поисках нового места работы после того, как покинул Гуанчжоу.

Помимо Каннаваро руководство федерации рассматривает кандидатуры Дика Адвоката, Юргена Клинсманна, Авраама Гранта, Адама Навалки, Чеслава Михневича и других.

Отметим, что Каннаваро имеет опыт работы в китайских клубах Гуанчжоу, Тяньцзинь Цюаньцзянь, сборной Китая и других.

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