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Форвард Баварии поделился эмоциями после награды Лучшему футболисту года.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после получения награды Лучшему футболисту года по версии ФИФА.

"Я польщен и горд. Хотелось бы поблагодарить партнеров по команде, без которых эта победа была бы невозможной. Награда принадлежит всем, кто меня окружает.

О всем том, что произошло в этом году, я и мечтать не мог. Пару лет назад я бы не поверил в то, что произошло сейчас. Жаль, что Герда Мюллера больше нет с нами. Я всегда думаю о том, что могу установить еще какой-то рекорд", — приводит слова футболиста официальный сайт Баварии.

Кроме того, Левандовски вошел в сборную года по версии ФИФА.