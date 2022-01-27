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Португалец был недоволен своей стоимостью на известном портале.

Координатор портала Transfermarkt, Кристиан Шварц, рассказал о том, как определяется стоимость футболистов, и поделился историей о том, как Криштиану Роналду был недоволен своим показателем.

"Сейчас возраст является одним из важнейших факторов. Криштиану Роналду уже возрастной игрок, как и Лионель Месси. Их стоимость снижается просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали старше на три года.

Роналду написал нашим ребятам в соцсетях, что его стоимость должна быть намного выше. Они ему ответили, объяснили, что в своей возрастной группе он все равно первый номер с большим отрывом. Разница между Роналду и вторым игроком была в 30-50 миллионов фунтов. Он отправил нам смайлики и заблокировал", – рассказал Шварц в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что Роналду покинет Манчестер Юнайтед в случае непопадания в Лигу чемпионов.