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Глава Польского футбольного союза прокомментировал информацию о срыве переговоров с Шевченко.

Андрей Шевченко является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши.

По информации украинских журналистов, специалист не сумел договориться с Дженоа о расторжении контракта, чтобы подписать соглашение с Польским футбольным союзом.

Тем не менее, глава ПФС Цезарий Кулеша опроверг данную информацию, впервые высказавшись о претендентах на вакантную должность.

"Стороны еще ведут переговоры, они не завершены", — приводит слова Кулеши издание Sport.pl.

Отметим, что помимо Шевченко на пост главного тренера Польши претендуют также Клаудио Раньери, Адам Навалка и Ян Урбан.