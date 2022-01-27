Италия

"Грифоны" должны выплатить украинцу компенсацию, а сам специалист намерен возглавить сборную Польши.

Дженоа продолжает вести переговоры со своим бывшим главным тренером Андреем Шевченко относительно разрыва контракта. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, переговоры между сторонами носят нелегкий характер. Украинец требовал выплатить итальянский клуб всю положенную сумму, но получил отказ.

Ранее в СМИ была информация, что Шевченко может получить около 20 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта.

Отмечается, что если Шевченко получит половину суммы от "грифонов", он будет согласен возглавить сборную Польши с более низкой зарплатой.

Польский футбольный союз предложил украинцу оклад в размере 2,5 млн евро в год.

Напомним, Польша вскоре сыграет с Россией в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.