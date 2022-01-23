Испания

Украинский специалист может возглавить национальную команду.

Бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко является главным претендентом на пост наставника сборной Польши.

Как сообщает издание Sportowe Fakty, уже 31 января местный футбольный союз назовет фанатам имя главного тренера сборной.

Известно, что помимо кандидатуры украинского специалиста также рассматривают Адама Навалку, но именно у Шевченко больше шансов занять вакантную должность.

Главный вопрос — зарплата Шевченко, который намерен получать около 2,5 миллионов евро в год. Руководители союза рассматривают вариант, при котором коуч будет получать 750 тысяч евро от них, и остальные средства от спонсоров. Также затрудняет переговоры расторжение контракта с Дженоа. Шевченко не намерен отказываться от компенсации за досрочные разрыв контракта и от зарплаты, которая будет поступать ему до 2024 года — свыше 6 миллионов евро.

Сообщается также, что супруга Шевченко, Кристен Пазик, имеет польские корни. Таким образом их сын Кристиан, который занимается футболом, может в будущем выступать за сборную Польши.

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