Джон Маклафлин останется в команде до лета 2024 года.
Джон Маклафлин (слева), фото ФК Рейнджерс
30 января 2022, 13:13
Рейнджерс и Джон Маклафлин договорились продлить сотрудничество до окончания сезона-2021/22 — сообщил официальный сайт чемпиона Шотландии.
34-летний голкипер присоединился к Рейнджерс в 2020 году и из 24-х поединков 17 отстоял "на ноль".
Маклафлин провел 2 поединка за национальную сборную Шотландии и выступал за Харрогейт Таун (21 матч во всех турнирах), Брэдфорд (145), Бертон Альбион (138)Ю Хартс (36), Сандерленд (90) и Рейнджерс (24).