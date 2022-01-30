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Джон Маклафлин останется в команде до лета 2024 года.

Рейнджерс и Джон Маклафлин договорились продлить сотрудничество до окончания сезона-2021/22 — сообщил официальный сайт чемпиона Шотландии.

34-летний голкипер присоединился к Рейнджерс в 2020 году и из 24-х поединков 17 отстоял "на ноль".

Маклафлин провел 2 поединка за национальную сборную Шотландии и выступал за Харрогейт Таун (21 матч во всех турнирах), Брэдфорд (145), Бертон Альбион (138)Ю Хартс (36), Сандерленд (90) и Рейнджерс (24).