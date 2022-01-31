Команда украинца вернулась на первую строчку.
Фото ФК Ференцварош
31 января 2022, 00:58
В рамках 18 тура чемпионата Венгрии Ференцварош на выезде сумел одолеть Уйпешт со счетом 0:1.
Единственный мяч в данном поединке забил Степан Лончар на 78 минуте игры. Украинец Александр Зубков провел на поле 89 минут.
Отметим, что "фради" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата (38 очков), опережая Академию Пушкаша на одно очко.
Уйпешт — Ференцварош 0:1
Гол: Лончар, 78
Уйпешт: Банай — Кастрати, Кутрумпис, Диаби, Антонов — Митрович, Чонвай (Виана (83) — Яхая (Катона, 32), Кройзе, Паульевич — Коне (Кууск, 70).
Ференцварош: Дибуш — Ботка (Винго, 52), Блажич, Ковачевич, Сивич — Марин (Лончар, 52), Вена — Зубков (89), Токмак, Мак (Боли, 64) — Басси.