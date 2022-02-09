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Украинский вингер отметился взятием ворот.

МОЛ Фехервар в рамках поединка 1/8 финала Кубка Венгрии отправился в гости к Сегеду и добился разгромной победы (3:0).

Один из голов гостей забил украинский вингер Иван Петряк — он отметился на 16 минуте, сделав счет 2:0.

Отметим, что другой украинский полузащитник, Богдан Леднев, провел на поле 58 минут, но результативными действиями не отметился.

Евгений Макаренко, в свою очередь, отыграл все девяносто минут основного времени. Артем Шабанов же не попал в заявку.

Напомним, что Иван Петряк провел 19 матчей в текущем сезоне на клубном уровне, отметившись пятью голами и двумя ассистами.