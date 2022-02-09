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Мяч украинского полузащитника позволил киевлянам сравнять счет во втором тайме.

В настоящее время киевское Динамо U-19 в гостях встречается с испанским Депортиво в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

После основного времени матча на табло ничейный счет — 2:2. Киевляне смогли сравнять счет во втором тайме благодаря шедевральному голу в исполнении полузащитника "бело-синих" Александра Яцыка.

Украинец получил мяч на левом фланге, сместился в центр и классно пробил в дальний угол ворот.

Отметим, что испанская команда, начиная с 37 минуты играет в меньшинстве после удаления Лопеса.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Депортиво U-19 — Динамо U-19.