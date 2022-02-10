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Главный тренер дал комментарий об игре своих подопечных.

Киевское Динамо в рамках поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА отправилось в гости к испанскому Депортиво.

Главный тренер команды Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды в серии пенальти.

"Есть хорошее выражение – везет сильнейшим. Мы понимали, что нас ждет в сегодняшней игре при всех наших раскладах, отсутствии дисквалифицированных и травмированных игроков. Мы должны были сделать максимум, который от нас зависел. Перед игрой я сказал об этом футболистам. Мы трудились и за себя, и за отстраненных, и за больных ребят. Команда – просто молодцы, на характере выиграли эту игру.

Просили футболистов, что если соперники будут разыгрывать стандарт, то нужно до конца играть в зонах. Судья не назначил пенальти – и все начали апеллировать к нему. Испанцы продолжили играть, а наши ребята остановились. Это чисто эмоциональный момент, ошибка и невнимательность, которая привела к голу.

Но мы быстро отыгрались и немного выровняли игру. Ничего не предвещало беды, но центральные защитники много играли через вратаря, испанцы начали высоко прессинговать, что привело к ошибке и второму голу в наши ворота.

Нам на руку сыграло удаление – игрок Депортиво дважды агрессивно сфолил в центре поля, и это дало нам преимущество, которое мы во втором тайме воплотили в забитый гол, и далее выиграли в серии пенальти.

Конечно, у Депортиво очень индивидуально сильные исполнители. К сожалению, мы сейчас не в том состоянии, не в том игровом ритме, который позволил бы нам противостоять такому сопернику индивидуально. Мы терпели и ждали своего шанса. Повторюсь, у Депортиво сильные игроки, которые задавали ритм и делали игру через фланги.

Здесь сказывается нехватка игрового тонуса. В перерыве мы говорили, что нужно быстрее разворачивать мяч с фланга на фланг и искать свободные зоны. Иногда это получалось, иногда – нет. Но в целом, во втором тайме игроки выполнили то, о чем мы договаривались. При счете 2:2 был эпизод, когда Близниченко бил в ближний угол – вратарь выручил Депортиво, и второй момент, когда Витя делал прострел с правого фланга, и Попов практически с линии ворот попал в голкипера. Могли закончить игру еще раньше – спокойно разыгрывать мяч и искать продолжения через фланги.

Поэтому второй тайм можно записать нам в плюс. Единственное, опять-таки, скоростные, с хорошим дриблингом, индивидуально сильные футболисты Депортиво задавали своей команде ритм даже в меньшинстве", — приводит слова Костюка официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо U-19 против Депортиво U-19.