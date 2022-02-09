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На стадии 1/16 финала "бело-синие" обыграли испанский Депортиво.

Сегодня, 9 февраля, киевское Динамо обыграло Депортиво в серии послематчевых пенальти и прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка следующей стадии турнира — 1/8 финала — состоится в понедельник, 14 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала турнира сыграют восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.

Победители групп: Бенфика, Зальцбург, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Спортинг, Ювентус.

Победители стыковых матчей: АЗ, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Генк, Динамо, Жилина, Мидтьюлланд, Севилья.

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