Роберто Розетти призвал наказывать спорящий во время матча футболистов.
роберто розетти, Getty images
10 февраля 2022, 18:44
Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти прокомментировал случаи во время футбольных матчей, когда несогласные с действиями арбитра футболисты окружают его и пытаются доказать свою точку зрения.
Легендарный в прошлом судья считает, что необходимо принимать в таких случаях жесткие меры воздействия.
"Мы не хотим, чтобы подобное происходило на поле — это вредит образу игры. Это неуважение, которое не отображает дух честной игры. Нам не нравится, когда футболист пытается обмануть судью или убедить его в том, чтобы он показал карточку сопернику того или иного цвета.
Нужно принимать более жесткие и последовательные решения в подобных случаях. Важно, чтобы судьи верили своим глазам и не поддавались на провокации или уговоры со стороны игроков", — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.
Отметим, что ранее президент организации Александр Чеферин анонсировал возможные изменения формата Лиги чемпионов.