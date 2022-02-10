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Роберто Розетти призвал наказывать спорящий во время матча футболистов.

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти прокомментировал случаи во время футбольных матчей, когда несогласные с действиями арбитра футболисты окружают его и пытаются доказать свою точку зрения.

Легендарный в прошлом судья считает, что необходимо принимать в таких случаях жесткие меры воздействия.

"Мы не хотим, чтобы подобное происходило на поле — это вредит образу игры. Это неуважение, которое не отображает дух честной игры. Нам не нравится, когда футболист пытается обмануть судью или убедить его в том, чтобы он показал карточку сопернику того или иного цвета.

Нужно принимать более жесткие и последовательные решения в подобных случаях. Важно, чтобы судьи верили своим глазам и не поддавались на провокации или уговоры со стороны игроков", — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ранее президент организации Александр Чеферин анонсировал возможные изменения формата Лиги чемпионов.