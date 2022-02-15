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Опытный хавбек рассказал о своих планах.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста поделился своими планами на будущее после окончания карьеры.

"Время, как говорят, убегает от меня, но я не знаю, где я буду после окончания карьеры. Много раз у меня возникала мысль, что я хочу стать тренером или спортивным директором.

Я хотел бы иметь дело с футболом, да", – приводит слова Иньесты журналист Херард Морено.

Действующий контракт Иньесты с Виссел Кобе рассчитан до декабря 2024 года.

В текущем сезоне 37-летний игрок провел 27 поединков в футболке японского клуба, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны Жоан Лапорта не исключил возвращение Иньесты.