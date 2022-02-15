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З 15 лютого стартує весняна частина європейського футбольного сезону, до гри повертаються Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій!

А це означає, що ми знову зможемо стати свідками найяскравіших поєдинків грандів європейського футболу. І щоб справжні фанати не пропустили жодної захоплюючої миті, Volia TV також покаже прямі трансляції топових матчів у 4К-якості через канали «Megogo Футбол».

Ось що найближчим часом чекає на футбольних фанатів:

15 лютого — перша зустріч двох фаворитів турніру Ліги чемпіонів — «Парі Сен-Жермен» та «Реал Мадрид». Матч на «Парк де Пренс» розпочнеться о 22:00 та обіцяє стати однією із найяскравіших подій турніру. Мессі, Мбаппе, Неймар з однієї сторони та Бензема, Вінісіус Джуніор і Модрич з іншої — таке видовище варте уваги.

16 лютого — «Інтер» (Мілан) проти «Ліверпуля». Боротьба всесвітньо відомих команд-чемпіонів буде запеклою — тож таку подію неможливо пропустити. Клопп та компанія восени вже приїжджали до Італії в гості до іншої команди — ФК «Мілан». Тоді англійці здобули виїзну перемогу, що, врешті, привела до вильоту Rossoneri з турніру. Цікаво, чи зможе «Інтер» дати бій одній із найсильніших та найтитулованіших команд Європи, дізнаємось вже зовсім скоро.

Звичайно, ніякі технології не замінять живих емоцій. Проте на Volia TV глядач зможе подивитися обидва матчі у 4К — передовій якості зображення, яку ще називають «краще, ніж на власні очі». Тож повне занурення в атмосферу гри гарантовано.

«Ми дуже раді поверненню єврокубків після зимової сплячки. Стадія плей-офф — це завжди велика подія для вболівальників. Дуже шкода, що цього року українські клуби не потрапили у весняну частину змагань, як це було багато років поспіль. Але на Volia TV футбол ніколи не зупинявся. Під час відсутності єврокубків ми мали змогу насолодитись баталіями чемпіонатів Англії, Іспанії, Франції, Німеччини та багатьма іншими. За угодою із Megogo, абоненти Volia також матимуть змогу переглядати всі єврокубки щонайменше до 2024 року. Тож наші абоненти ніколи не залишаються без топового футбольного контенту. А крім того, є ще й інші види спорту, які доступні до перегляду в нашій мережі», — розповіли в компанії Volia.

Ще одна чудова новина для всіх шанувальників футболу. З 14 лютого компанія Volia починає надавати доступ до трансляцій єврокубків також для абонентів цифрового телебачення. Тож якщо ви вже є абонентом цифрового ТБ від Volia, то вам потрібно лише змінити ваш діючий тариф на «Світ спорту», що охоплює як загальнонаціональні телеканали з улюбленими фільмами та програмами, так і трансляції топового футболу. А якщо ви ще не є абонентом Volia, то в разі підключення послуги «Інтернет+ТБ» компанія надасть вам обладнання для перегляду всіх зазначених телеканалів. А крім того, запропонує акційний тариф на перші пів року користування та підключить фіксований інтернет прямо в квартиру за ціною лише футбольного пакета.

Ми також даємо можливість отримати весь футбольний контент у цифровому додатку. Для цього завантажуйте Volia TV на ваш планшет, Smart TV або навіть телефон та вибирайте пакет «Спортивний».

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Volia — провідний національний український телекомпровайдер, який надає доступ до швидкісного інтернету, а також послуги цифрового, HD та інтерактивного телебачення. Компанія пропонує понад 200 телеканалів від українських та найкращих міжнародних телекомпаній. Онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 тис. фільмів і серіалів від таких кіностудій, як Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start і Film.ua.