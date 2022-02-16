Квартет украинцев будет тренировать немецкий специалист Михаэль Борис.
ФК Фехервар
16 февраля 2022, 15:56
Фехервар на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера Михаэля Бориса.
Соглашение с 46-летним немецким специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией дальнейшего продления.
Последним клубом немца был датский Сеннерюск, в котором он проработал пять месяцев.
В настоящее время Фехервар занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венрии, набрав 29 очков после 20 туров.
Отметим, что в составе венгерского клуба выступают сразу четыре украинца — Артем Шабанов, Евгений Макаренко, Иван Петряк и Богдан Леднев.
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