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Украинский хавбек признался, почему принял предложение Риги.

Полузащитник Риги Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в латвийский клуб.

Напомним, 28-летний украинец стал игроком Риги в январе этого года, а до этого он три месяца выступал в составе черниговской Десны, которую покинул на правах свободного агента.

"Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги", — сказал Юрченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

В прошлом сезоне Рига заняла четвертое место в чемпионате Латвии.

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