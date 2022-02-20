Украинский хавбек признался, почему принял предложение Риги.
Владлен Юрченко, ФК Рига
20 февраля 2022, 14:24
Полузащитник Риги Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в латвийский клуб.
Напомним, 28-летний украинец стал игроком Риги в январе этого года, а до этого он три месяца выступал в составе черниговской Десны, которую покинул на правах свободного агента.
"Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.
В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги", — сказал Юрченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.
В прошлом сезоне Рига заняла четвертое место в чемпионате Латвии.
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