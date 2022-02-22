Подопечные Луиса Кортеса одержали три победы в трех матчах.
Фото УАФ
22 февраля 2022, 15:59
Женская сборная Украины стала победителем турнира Turkish Women's Cup 2022.
Подопечные Луиса Кортеса обыграли сборные Венесуэлы 1:0, Узбекистана 2:0 и Болгарии 2:0.
В апреле Украина сыграет в отборочном турнире Евро-2023 против Шотландии дома (8 апреля) и Венгрии (12 апреля)
Сборная Украины занимает четвертое место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в финальный турнир.
Финальный турнир женского Евро-2023 пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 10 июля по 20 августа 2023 года.