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Главный тренер вызвал на сбор 30 футболисток.

На товарищеский турнир в Турции главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес вызвал 30 игроков из десяти украинских и зарубежных клубов.

Сборы под руководством экс-тренера Барселоны, выигрывавшего женскую Лигу чемпионов, начнутся 13 февраля в Киеве, после чего на следующий день команда отправится в Анталию.

На турнире наши девушки сыграют против Венесуэлы (16 февраля), Узбекистана (19 февраля) и Болгарии (22 февраля).

Вратари:

Ирина Санина (Колос), Дарина Бондарук, Катерина Самсон (обе — Житлобуд-2).

Защитники:

Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская, Соломия Купьяк, Анастасия Воронина (все — Житлобуд-1), Катерина Корсун, Ирина Подольская (обе — Житлобуд-2), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия), Татьяна Романенко (Реймс, Франция).

Полузащитники:

Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Надежда Хаванская (все — Житлобуд-1), Татьяна Китаева, Натия Панцулая, Ирина Котяш, Яна Малахова (все — Житлобуд-2), Ирина Кочнева, Тамила Химич (обе — Кривбасс), Христина Перевизнык, Виктория Гирин (обе — Ладомир), Николь Козлова (Кеге, Дания), Юлия Христюк (Олд Доминион Университет, США).

Нападающие:

Надежда Кунина (Линчепинг, Швеция), Инна Глущенко (Кривбасс), Ольга Овдийчук (Житлобуд-1), Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе — Житлобуд-2).