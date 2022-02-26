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Колишній гравець Баварії та Ліверпулю Маркус Баббель відреагував на вторгнення РФ в Україну.

Відомі люди продовжують висловлювати слова підтримки на адресу України. Цього разу слово взяв Маркус Баббель – колишній гравець Баварії, Гамбурга, Ліверпуля, Блекберна та Штутгарта.

"Що я можу сказати сьогодні? Усі мої думки про невинних дітей, жінок і чоловіків в Україні та російський народ, який не хоче війни! Світ змінився за кілька днів", — сказав він.

Раніше стало відомо, що УЄФА розірве контракт із Газпромом.