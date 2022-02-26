Украина

Півзахисник Лідса і збірної Польщі висловився з приводу війни в Україні.

Матеуш Кліх підтримав рішення не грати у плей-офф ЧС-2023 та висловив підтримку народові України та свому товарищу по збірній Польщі Томашу Кендзьорі.

“Ми, гравці збірної, підтримуємо рішення Польского футбольного союзу відмовитися грати у плей-офф проти Росії у звязку з її агресією проти України”.

“Це було легке та беззаперечне рішення, тому що є речі, набагато важливіщі за футбол, які не можна ігнорувати”.

“Зараз усі наші думки з народом України та нашим товарищем Томашем Кендзьорою, я кий залишився з родиною у Києві”.

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