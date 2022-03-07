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Українець підготував послання під футболкою, але на момент святкування гола забув його показати через емоції.

Гент у поєдинку 30-го туру чемпіонату Бельгії на своєму полі здобув перемогу над Зюлте-Варегемом з рахунком 2:1.

Вже на 12 хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Депуатра, але в середині другого тайму гості зрівняли цифри на табло завдяки точному удару Воссена.

Потім на 76 хвилині на поле вийшов український півзахисник Роман Безус, який уже у компенсований час відзначився результативним ударом та приніс своїй команді три очки.

31-річний футболіст відсвяткував гол із українським прапором, а вже після матчу показав футболку із посланням закрити небо над Україною — "Close the Sky".

Після 30 турів Гент набрав 52 очки і перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від Андерлехта попереду на три бали.

"Я підготував кілька речей для можливого голу, наприклад, повідомлення під футболкою. Але в мене було стільки емоцій, що я забув її продемонструвати. Навіть зараз мені важко висловити свої почуття.

Але я дуже хочу подякувати всім, хто нас підтримує і допомагає. Для них це щось маленьке, а для нас це багато значить. Я отримав браслет від дитини на підтримку. Також я отримав кілька малюнків. Підтримку, яку ми отримуємо з усього світу, ми всі дуже цінуємо.

Фонд KAA Gent Foundation організував збір коштів на допомогу Україні. У центрі міста висить великий український прапор. Міський голова допоміг пожертвувати ліки. Я дуже вдячний за це.

Я перевіряю новини на своєму мобільному щохвилини. Я постійно думаю про це, тому грати у футбол непросто. Тож дякую всім у клубі, що врахували це. Я також маю від них велику підтримку. Але все це дуже важко", — наводить слова Безус прес-служба бельгійського клубу.

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