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В поединке против Сент-Трюйдена украинец отдал две голевые передачи.

Полузащитник сборной Украины и Гента Роман Безус попал в символическую команду недели по итогам 20 тура чемпионата Бельгии.

В последнем матче против Сент-Трюйдена (2:1) 31-летний хавбек оформил две результативные передачи, чем помог своей команде одержать победу. Портал SofaScore оценил действия украинца в 8 баллов.

В нынешнем сезоне Безус провел 21 поединок, в которых забил два мяча и отдал пять ассистов.