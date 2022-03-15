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Протягом тижня буде прийнято рішення з приводу санкцій ФІФА.

Спортивний арбітражний суд залишив у силі санкції, що наклав УЄФА на команди з РФ — повідомив офіційний сайт Лозани.

“Рішення УЄФА, що оспорював РФС, залишається незмінним. Всі клубні та збірні команди с РФ відсторонюются від змагань, які проводить УЄФА”.

Протягом тижня Арбітраж у Лозані розгляне апеляцію РФС щодо санкцій з боку ФІФА. Рішення очікується таке саме.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.