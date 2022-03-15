Протягом тижня буде прийнято рішення з приводу санкцій ФІФА.
Фото УЄФА
15 марта 2022, 18:21
Спортивний арбітражний суд залишив у силі санкції, що наклав УЄФА на команди з РФ — повідомив офіційний сайт Лозани.
“Рішення УЄФА, що оспорював РФС, залишається незмінним. Всі клубні та збірні команди с РФ відсторонюются від змагань, які проводить УЄФА”.
Протягом тижня Арбітраж у Лозані розгляне апеляцію РФС щодо санкцій з боку ФІФА. Рішення очікується таке саме.
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