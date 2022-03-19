Другое

Football.ua — про результати жеребкування.

Минулої п'ятниці відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА цього сезону, а враз із ним й сітки аж до фінальної битви у Парижі. Про півфінальні баталії поговоримо згодом, а у цьому матеріалі розберемо усі пари чвертьфінальної стадії.

Реал Мадрид – Челсі

Перше, що варто сказати про цю дуель – мадридці та лондонці менше року назад зійшлися у захопливій битві на стадії півфіналу чемпіонської ліги. Тоді команда Томаса Тухеля виявилася помітно сильнішою за суперника, поконавши "вершкових" із загальним рахунком 3:1.

У Мадриді "пенсіонери" відкрили рахунок зусиллями Крістіана Пулішича, автора надважливого голу у матчі-відповіді із Ліллем, але господарям вдалося відігратися завдяки розкішному удару від Каріма Бензема.

На Стемфорд Брідж Челсі забив двічі – відмітилися Тімо Вернер та Мейсон Маунт.

До цього обидві команди зустрічалися у офіційних зустрічах лише раз – у фіналі Суперкубку УЄФА 1998 року. "Сині", котрі того року виграли Кубок володарів кубків, у фіналі обігравши Штутгарт, зустрілися із діючим володарем кубку чемпіонів Реалом.

У складі англійців вистачало гучних прізвищ у складі, як-то Марсель Десаї, Роберто ді Маттео, Брайан Лаудруп, Джанфранко Дзола чи Густаво Поєт. Саме останній гравець з цього списку й записав на свій рахунок єдиний та переможний гол у тій грі.

Якщо шлях лондонців до цього раунду змагань можна назвати простим, то ось Реал Мадрид створив міні-подвиг у протистоянні із ПСЖ й навряд чи збирається зупинятися.

Про шанси команд поговоримо безпосередньо у традиційних матеріалах "напередодні", а зараз постараємося сказати кілька слів про цікаві факти та паралелі.

Перш за все, буде цікаво подивитися на це протистояння у контексті Еден Азар – Челсі. Минулого року бельгієць не зумів продемонструвати магію проти свого минулого клубу, але, можливо, припас деякі козирі у рукаві на цей раз.

Минулого сезону "пенсіонери" впевнено пройшли й Атлетіко, й Реал у плей-офф, та ще й у минулорічній групі не помітили Севілью (той самий "покер" нинішнього гравця Мілану Олів'є Жіру).

"Вершкові" ж на цій же стадії рік тому здолали Ліверпуль (3:1, 0:0).

Додатково буде цікаво подивитися на черговий акт протистояння між Карло Анчелотті та Томасом Тухелем.

Вперше вони зустрілися у матчі за суперкубок Німеччини, де Баварія "Татка" Карло перемогла дортмундську Боруссію на її полі – 2:0. У сезоні-2016/17 "джмелі" та "роттен" чотири рази зустрілися у трьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів сезону-2018/19 Наполі Анчелотті зійшовся із ПСЖ Тухеля у групі, а у другому колі минулого розіграшу АПЛ Евертон італійця "всуху" програв Челсі німця – 0:2.

Усього баланс цього тренерського протистояння складає наступні цифри – +3=2=2 на користь нинішнього коуча "пенсіонерів". А ось загальна різниця м'ячів вже вказує на перевагу його опонента – 10:11, та й то завдяки перемозі 4:1 над Дортмундом восени 2017 року.

До того ж, команди Томаса вміють грати проте Реала та перемагати "бланкос". Окрім згаданих вище загальних 3:1 у півфіналу минулого розіграшу, були дві нічиїх його Боруссії Дортмунд у групі сезону-2016/17, котру "чорно-жовті" тоді впевнено виграли, а також сумарні 5:2 вже з ПСЖ на груповому етапі кампанії-2019/20.

Тобто, керманич Челсі не програв жодного матчу мадридцям у тренерській кар'єрі!

Словом, у цій кампанії Реал виглядає потужніше та стабільніше, ніж у минулій, у нього немає (тричі стукаємо по дереву) тієї епідемії травм, що була в команди Зідана рік тому, а ось Челсі після тріумфу у ЛЧ поки що йде дуже нерівно по сезону. Додайте до цього ще й санкції проти Романа Абрамовіча, про які ми писали у нещодавньому окремому матеріалі, й отримаєте дуже рівну пару, де важко виділити очевидного фаворита.

Баварія – Вільярреал

У разі потрапляння Вільярреала на Бенфіку жеребкування могло подарувати нам три незабутніх зустрічі між грандами, проте цього не сталося, тож у двох протистояннях цієї стадії маємо чітких та безумовних фаворитів.

Баварія – не Ювентус, але й легкої прогулянки із "підводниками" їй точно не гарантовано!

Команда Унаї Емері ідеально виконує поставлені перед коучем завдання, а баск створив дуже прагматичну команду, котра вміє використати слабкі сторони суперника або просто дочекатися свого шансу/шансів, як у матчі-відповіді із "старою синьйорою", та здобути потрібний результат. Це не Зальцбург, який готовий ловити опонента у стрімких контратаках, а також намагається грати на рівних навіть зі світовими топами, але й сам дозволяє багато у власних воріт!

Вільярреал не частий гість на пізніх стадіях принаймні Ліги чемпіонів, та й взагалі у головному клубному турнірі континенту, але вже встиг зустрітися із Баварією. Сталось це у останньому для левантійців сезоні перед нинішньою кампанією у ЛЧ, тобто сезоні-2011/12, де підопічні Хуана Гаррідо програли усі матчі у групі смерті із "роттен", Наполі та Манчестер Сіті.

На тодішньому Ель-Мадрігалі "Зірка Півдня" здобула впевнену "суху" перемогу завдяки голам Тоні Крооса та Рафіньї, а у п'ятому турі закріпила цей результат – 3:1 (Франк Рібері, 3', 69, Маріо Гомес, 24' – Джонатан де Гузман, 50').

Усього у єврокубках "жовта субмарина" шість разів зустрічалася із представниками країни братвурстів та елітних автомобілів. Баланс зустрічей – +5=4-3 з різницею голів 14:17.

Якщо брати до уваги лише матчі плей-офф – тричі "підводники" проходили далі (Гамбург та двічі Баєр з Леверкузена), одного разу розгромно поступилися Вольфсбургу у 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2009/10 – загальні 3:6.

Баварія ж п'ять сезонів підряд, починаючи з кампанії-2013/14, вилітала з головного єврокубку саме від представників Іспанії (тричі від мадридського Реалу, по разу від Атлетіко Мадрид та Барселони), але до й після цієї серії мали у кишені путівки до наступних раундів.

У 2012 році у півфіналі переграли піковий Реал Жозе Моурінью у серії пенальті на шляху до домашнього фіналу, а рік потому декласували Барселону (легендарні 7:0). Потрапили під гарячу руку каталонці й у "ковідному" сезоні-2019/20 – не менш культові 8:2.

Звісно, Баварія є фаворитом цього протистояння, але не треба дивитися на 7:1 із Зальцбургом у 1/8 фіналу. По-перше, діючого володаря Ліги Європи й близько не можна порівнювати із австрійським чемпіоном, по-друге, настільки принизливий рахунок в повній мірі не відповідає реальності, бо "Bayern" забив набагато більше, аніж повинен був. Вільярреал точно створить дуже нестабільній останнім місяцем команді набагато більше проблем.

Атлетіко – Манчестер Сіті

Ще одній новій сторінці у насиченій історії головного єврокубка бути! Жодного разу не зустрічалися між собою "матрацники" та "городяни" у турнірах під егідою УЄФА, тож дуже цікаво, хто вийде переможцем у цьому протистоянні.

Ви чудово пам'ятаєте, що Атлетіко пройшов іще один колектив з Манчестера, а саме ворогів Сіті із Юнайтед, тож в разі виходу до півфіналу "індіанці" можуть оформити своєрідний "дубль". Проте банда Пепа Гвардіоли, звісно, є більш збалансованою та міцною, ніж "червоні дияволи", тож порівнювати ці колективи, як ви розумієте, не варто.

Що говорить на користь обох команд? Мадридці вибили МЮ, а також нещодавно сенсаційно перемагали діючого володаря "вухастика" з Ліверпулю. У півфіналі Ліги Європи 2018 року "Чоло-тім" пройшли лондонський Арсенал (загальні 2:1), а у чвертьфіналі та півфіналі Ліги чемпіонів 2017 та 2014 років відповідно впевнено поконали "челсійський" та "лестерський" бар'єри. Тобто, статистика із представниками Туманного Альбіону у матчах на виліт в "кольчонерос" доволі позитивна та впевнена.

Що до Ман Сіті, то тут все набагато складніше.

Починаючи з кампанії-2013/14, коли "Блу Мун" вперше в історії клубу зумів подолати групову стадію, він має у своєму пасиві кілька вильотів від представників Піренеїв у плей-офф, що відображено на ілюстрації нижче.

Щоправда, останню зустріч "містяни" точно згадають із посмішкою. Влітку 2020 року вони впевнено зуміли пройти мадридський Реал у 1/8 фіналу.

Цікаво буде подивитися й на протистояння між Хосепом Гвардіолою та "Чоло" Сімеоне.

Вповні насолодитися цим тренерськім протистоянням у Іспанії нам не вдалося, бо аргентинець очолив рідний Атлетіко під кінець каденції Пепа в Барселоні. У другому колі Прімери сезону-2011/12 "кулес" перемогли на Вісенте Кальдерон з рахунком 2:1 (Фалькао, 48' – Дані Алвес, 35', Лео Мессі, 79').

Зате Дієго вдалося взяти реванш чотири роки потому. У півфіналі Ліги чемпіонів його хлопцям вдалося вийти переможцями із м'ясорубки з Баварією Гвардіоли за правилом виїзного голу (1:0 д, 1:2 г), тож який неякий камінь за пазухою в каталонця точно є. Він ненавидить програвати, а той виліт від "матрацників" називав чи не найболючішим спогадом за часів каденції у Мюнхені, та й взагалі у кар'єрі!

Якщо ж роздивлятися паралелі між гравцями обох команд, то варто відмітити, що півзахисник Родрі свого часу перейшов до Сіті якраз з Атлетіко, а ось захисник Стефан Савіч колись приміряв блакитну футболку. Ба більше, навіть ставав чемпіоном Англії із "городянами" у тому самому історичному та неймовірному сезоні-2011/12!

У 21 зустрічі за МС чорногорець навіть встиг відмітитися голом. У поєдинку із Блекберном (4:0) він замінив Адама Джонсона на 79 хвилині та поставив жирну крапку у тому погромі "троянд" після передачі від ще одного "саба" Саміра Насрі.

То що, хто візьме гору – оборонний стиль Атлетіко чи креативний футбол Манчестер Сіті? Напишіть у коментарях.

Ліверпуль – Бенфіка

Бенфіка й так стрибнула вище голови! Лісабонці у групі залишили за спиною не тільки київське Динамо, а й Барселону, розгромивши каталонців на Ештадіу да Луж у другому турі – 3:0. В 1/8 фіналу "червоно-білі" дещо сенсаційно зуміли вибити Аякс Еріка тен Хага.

З трьох м'ячів португальського клубу у тому двобії лише один був забитий з гри, а у Амстердамі лише грамотне використання стандартів дозволило "орлам" долетіти до наступного раунду змагання.

Шанси Бенфіки проти Ліверпулю? Ви дійсно їх бачите?

За всю історію цього протистояння вона лише одного разу зуміла пройти мерсисайдців – загальні 3:0 у 1/8 фіналу ЛЧ сезону-2005/06, а також перемогти їх на цій же стадії 1985 році, програвши усі інші зустрічі із загальним рахунком – 7:19!

До того ж, остання зустріч із представниками Англії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів закінчилася вильотом колективу Жорже Жезуша від Челсі у 2012 році.

Словом, це найбільш передбачувана пара 1/4 фіналу!

Ліверпуль впевнено переграв Порту на груповому етапі, а окрім того обожнює грати проти португальців у плей-офф головного єврокубка.

У двох нещодавніх сезонах, в яких "The Reds" дійшли до фіналів, вони прибирали на шляху той же Порту, причому без шансів для "тріпейруш". Згадайте хоча б 5:0 у першій грі на Драгау у 1/8 фіналу сезону-2017/18.