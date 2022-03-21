Бельгійців не турбує скандальна репутація єкс-футболіста.
Марк Овермарс, Getty Images
21 марта 2022, 14:52
Легендарний екс-футболіст збірної Нідерландів, Аякса, Арсенала та Барселони Марк Овермарс найдлижчим часом стане технічним директором Антверпена — впевнений журналіст Фабріціо Романо.
До лютого 2022 року Овермарс займав таку саму посаду в Аяксі, але був вимушений піти через скандал, пов'язаний с образами по відношенню до співробітниць клубу.
Така репутація не зупинила Антверпен, й найближчим часом бельгійський клуб офіційно оголосить про призначення Овермарса.
За останні роки Овермарс здобув славу одного за кращіх технічних директорів Європи. До скандалу його хотіли бачити у себе такі клуби, як Ньюкасл, Барселона та Мілан.