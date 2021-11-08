Переговоры Ньюкасла с Марком Овермарсом завершились неудачей — сообщает The Athletik.

Приобретенный инвестиционным фондом из Саудовской Аравии аутсайдер АПЛ предложил легендарному голландцу пост технического директора Ньюкасла, но Овермарс предпочел остаться в Аяксе.

"Сороки", чьи финансовые возможности теперь практически не ограничены, лихорадочно пытаются сохранить место в Премьер-лиге (делят последнее место с Норвичем).

В числе возможных тренеров Ньюкасла назывался экс-наставник Шахтера и Ромы Паулу Фонсека.