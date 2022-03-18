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Після збереження санкцій від УЄФА, РФС не спромоглася позбутися санкцій від Міжнародної федерації футбола.

Спортивний арбітражний суд у Лозані відмовив РФС у відміні відсторонення клубних та збірних команд з РФ від змагань під егідою ФІФА — повідомив офіційний сайт суду.

Тож, рішення Міжнародної федерації футболу відсторонити всі команди з РФ від міжнародних змагань у зв'язку з нападом РФ на Україну залишилося дійсним.

Усі документи стосовно справи видані зацікавленим сторонам, нових засідань з цієї справи не призначено.

Раніше було відхилено апеляцію РФС стосовно санкцій від УЄФА.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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