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Футболіст продовжує відновлюватись на базі мерсисайдців.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон навряд чи допоможе збірній Шотландії у товариській грі з Польщею через проблеми зі здоров'ям, повідомляє Sky Sports.

Робертсон захворів і через це пропустив зустріч з Ноттінгем Форест у Кубку Англії. Капітан шотландської збірної залишився на базу клубу і, скоріш за все, не допоможе національній команді.

За відсутності Робертсона шанс дебютувати за Шотландію може отримати 19-річний Аарон Гікі з Болоньї.

Шотландія проведе благодійну зустріч з Польщею 24 березня через перенесення матчу з Україною.

Нагадаємо, що зустріч між збірними Шотландії та України тепер має відбутись в червні.